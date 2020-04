MN - Magni: "Galliani è un grande dirigente. Nel vivaio rossonero sono cresciuti portieri di livello"

Alfredo Magni, ex allenatore dei portieri del Milan e responsabile del settore giovanile, intervenuto a Milannews.it (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA) ha parlato della sua esperienza al Milan. Questa la domanda e la risposta:

Com'è stata la sua esperienza al Milan?

"Sotto la gestione di Berlusconi e Galliani, ho vissuto la mia esperienza al Milan lavorando con tanti allenatori come Inzaghi, Montella, Mihajlovic, Brocchi e Gattuso e da loro ho preso tante cose. Erano anni in cui la società voleva valorizzare il vivaio e da lì sono nati tutti quei giovani portieri che hanno fatto strada e che stanno facendo strada come Gigio Donnarumma, Plizzari e Soncin. A questi aggiungiamo anche altri come Cutrone, Calabria e Locatelli. Con Galliani, avevo un grande rapporto, avevo a che fare con un dirigente di alto livello, forse il più grande in circolazione. Mi sono reso conto fin da subito di avere a che fare con un dirigente eccellente che mi aveva messo nelle condizioni di fare un lavoro coordinato verticale con tutto il settore giovanile, l’input della società era la valorizzazione dei giovani. Ho lavorato con grandi allenatori: devo tanto a Inzaghi che mi ha portato al Milan e ha dimostrato di essere davvero bravo in questi anni. Mihajlovic mi ha dato tanto a livello umano e personale dimostrando grande personalità, con Montella abbiamo vinto la Supercoppa, Gattuso è un allenatore completo. Ho lavorato bene con tutti gli allenatori ma forse la prima cosa che mi viene in mente quando penso all’esperienza al Milan è il rapporto con un dirigente di alto livello come Galliani”.