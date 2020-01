MN - Maldera: "L'inserimento di Ibra deve essere graduale"

Andrea Maldera è stato collaboratore tecnico del Milan a partire dal 2009-2010 per sei stagioni ed è stato contattato dalla redazione di MilanNews.it per parlare di Ibra, del suo ritorno al Milan e della possibilità di partire dal primo minuto contro la Samp: “Chiaramente bisognerebbe avere più informazioni, soprattutto dal punto di vista dei dati, della condizione. La cosa più importante credo sia quella di non avere fretta, perchè può essere una cattiva consigliera. Il rischio più grosso, se anticipi, non è tanto quello di giocare bene o male, ma quello magari di farsi male. La voglia e l'entusiasmo ti dà talmente tanto che, a volte, a livello muscolare corri dei rischi banali e inutili. Sono sicuro che lo staff tecnico del Milan saprà valutare al meglio questa condizione. Poi torniamo al discorso dell'esperienza: lo stesso Zlatan ha un'esperienza tale da poter capire e decidere cosa sia giusto fare. Poi, se mi chiedi se avrà voglia di giocare da subito, sicuramente sì. Ibra non deve fare 90 minuti e tre gol tra tre giorni. Se li fa, tanto meglio, ma l'obiettivo è un inserimento graduale, soprattutto dal punto di vista della condizione. Sicuramente lo conosco e so che non perderà un giorno per rimettersi in forma. Quando poi sarà in forma, è un giocatore che può fare ancora la differenza. Da questo punto di vista non ho assolutamente dubbi".