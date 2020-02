MN - Maniero: "Il Milan non è pronto a lottare per obiettivi importanti"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Maniero, ex calciatore rossonero, ha parlato di tanti temi. Questo il suo pensiero sulla partita dei rossoneri a Firenze:

Il Milan a Firenze si è perso sul più bello, in vantaggio di un gol e in superiorità numerica: cos'è successo alla squadra rossonera negli ultimi 20 minuti?

"Al momento dell'espulsione paradossalmente si è assistito ad un'altra partita, che avrebbe dovuto sulla carta favorire ulteriormente il Milan e invece è girata in senso negativo. Ho sentito le dichiarazioni di Paolo Maldini, che conosce meglio di me l'ambiente e lo spogliatoio del Milan, in cui diceva che una squadra giovane può incappare anche in queste situazioni. Dire se sia vero o no, non lo so. Quello che è certo è che buttare via due punti in questo modo significa non essere pronti per lottare per obiettivi importanti".