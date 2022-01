MN - Marani: "Ibrahimovic molto maturo, è quasi il padre dello spogliatoio"

Matteo Marani, giornalista di SkySport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it su Ibrahimovic. “È un Ibrahimovic molto maturo, è quasi il padre di questo spogliatoio e una figura che va oltre al campo. È un uomo che carica i compagni, che li sgrida. Pioli è stato bravissimo nella gestione del giocatore perchè non ha subito la gelosia di un calciatore così importante. Non è facile questo aspetto perchè per gli allenatori non è semplice avere calciatori del peso e della personalità di Ibrahimovic. Ha preso il meglio di Zlatan, non è mai entrato in conflitto con lui e ha saputo smussare alcuni suoi angoli. Non è l’Ibrahimovic di 10 anni fa anche perchè probabilmente avrebbe litigato con qualche compagno, sa che deve rivestire un ruolo diverso e gli viene chiesto un contributo di crescita dell’ambiente che gli riconosce questo scatto di autostima. Penso che nessun giocatore riesca come Ibrahimovic a cambiare un ambiente nel calcio di oggi. Il valore di Cristiano Ronaldo non si discute, così come quello di Messi. Non credo però che in uno spogliatoio in difficoltà riescano a cambiare l’umore di un gruppo, mi sembrano grandi campioni circoscritti nel loro perimetro e concentrati su loro stessi, sui loro traguardi e i loro record. Se notate Ronaldo quando i compagni segnano non va quasi mai ad abbracciarli ma aspetta che loro vadano da lui. Ibrahimovic è stato il fratello maggiore del gruppo e questo è stato molto bello. Ora ci sarà un passaggio delicato: dovrà esserci il passaggio di testimone perchè il Milan dovrà fare dei ragionamenti sulla punta del futuro. Al di là del rinnovo che si farà, servirà un terzo e ultimo Ibrahimovic che passi il testimone al suo erede in rossonero”