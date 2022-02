MN - Marino su Pioli: "I giocatori del Milan devono essergli riconoscenti"

Vincenzo Marino, allenatore e vice di Stefano Pioli ai tempi della Salernitana, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Pioli: “Nella crescita di questo Milan c’è molto lavoro di Pioli e del suo staff. I giocatori che stanno avendo una crescita esponenziale sicuramente devono essere riconoscenti nei suoi confronti. Ovviamente parliamo di profili che di per sé hanno delle qualità importanti”.