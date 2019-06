MN - Nicolodi: "15 milioni per Kabak? Per i prezzi che girano oggi ci sta come valutazione"

Pietro Nicolodi, giornalista di Sky Sport ed esperto di calcio tedesco, nell'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di MilanNews.it ha parlato così della valutazione di Kabak: "Per i prezzi che girano, che sono totalmente fuori in qualsiasi ambito, ci sta. E' un ragazzo promettente, con già una buona esperienza internazionale, ha già giocato la Champions, ha già giocato in un campionato importante come la Bundesliga, in una situazione tra l'altro di stress non indifferente perché a Stoccarda sono 60.000 in tutte le partite a vederti. Non ti risparmiano niente, è uno dei pubblici più cattivi di tutta la Germania. Sa già cos'è la pressione. Il pubblico dello Stoccarda è abituato bene, appena si sbagliano tre passaggi partono i fischi. Non è stato facile, lui era uno degli idoli della tifoseria, si è fatto ben volere. Con la penuria drammatica di difensori centrali che c'è in giro, ormai costano più degli attaccanti. Il Bayern ne ha preso uno a 80 milioni di euro, Hernandez, ed è fermo da non so quanto tempo".