MN - Nicolodi: "Kabak spaventosamente maturo per la sua età"

L'esperto di calcio tedesco di Sky Sport Pietro Nicolodi, in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, ha parlato così di Kabak, accostato al Milan: "E' molto giovane, l'ho visto giocare prima con il Galatasaray contro lo Schalke in Champions League, mi ha fatto una buonissima impressione. Per l'età che ha è spaventosamente maturo, ha retto la Champions League molto bene, molto meglio di tutti gli altri difensori navigati del Galatasaray. Poi hanno dovuto venderlo per fare cassa per il Fair Play Finanziario, è andato via ad un buon prezzo, preso dallo Stoccarda che ha fatto una delle poche cose buone della sua stagione prendendolo. Nello Stoccarda all'inizio ha giocato anche bene, ha fatto un po' di gol di testa. Non è altissimo ma salta in una maniera pazzesca. E' molto molto bravo. E' stato coinvolto anche lui in una stagione terribile della squadra tedesca, non è facile per uno di vent'anni in una squadra che gioca male e riuscire a venir fuori lo stesso. Secondo me ha fatto bene nella prima parte, nel finale è sceso anche lui, nello spareggio non è stato straordinario come mi aspettavo, ma sperare che un ragazzo di vent'anni salvi la baracca di una squadra di gente esperta, e tecnicamente molto più forte di quelle che sono state le sue avversarie che sono riuscite a passare, non è tanto semplice. E' un giocatore decisamente capace".