MN - Nicolodi su Jovic: "Cambiando di nuovo realtà potrebbe tornare ad alti livelli"

Pietro Nicolodi, telecronista per Sky Sport, ha parlato di Luka Jovic.

Ultima domanda: Jovic. L’anno scorso grande protagonista, quest’anno sfortunato e sottotono. Il Milan potrebbe essere l’occasione di rilancio o ritiene la sua stagione passata un exploit singolo?

“Jovic è un giocatore dalle qualità molto interessanti. L’anno scorso giocava in un sistema fantastico che si basava su lanci lunghi per Haller che serviva sulla corsa Jovic, liberato dalla marcatura proprio da Haller stesso. Funzionava tutto in maniera fantastica nel trio Jovic-Haller-Rebic e ora, partiti tutti e tre, hanno fatto fatica a parte Rebic che si è risvegliato in questa seconda parte di stagione. Tutti e tre hanno fatto fatica a Francoforte dove c’era una chimica perfetta e questo fa sorgere qualche dubbio. Non so se sia un exploit singolo, magari cambiando di nuovo realtà potrebbe tornare ad alti livelli. Con la presenza di un’attaccante come Ibra, che potrebbe liberare spazi, riuscirebbe a trovare gli spazi che a Madrid sono mancati".