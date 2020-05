MN - Nicolodi su Koch: "Ha un’ottima visione di gioco per essere un difensore"

Contattato dalla redazione di MilanNews.it (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA), Pietro Nicolodi, telecronista di Sky Sport ed esperto di calcio tedesco, ha parlato di Robin Koch, difensore centrale del Friburgo accostato al Milan.

Passiamo al Milan. Nelle ultime settimane è circolato il nome di Koch per la difesa, centrale del Friburgo. Quali sono le sue caratteristiche tecniche?

“Essendo nato centrocampista e tutt’ora, in base alle esigenze, si è trovato a ricoprire il ruolo, è un giocatore che sa giocare a testa alta e che sa passare il pallone in profondità con grande qualità. Ha un’ottima visione di gioco per essere un difensore, fisicamente è alto e questo lo rende forte di testa. Chiaramente gioca nel Friburgo che è una sorta di realtà parallela all’interno di un campionato abbastanza pazzo come la Bundesliga. E’ allenato da un genio assoluto come Christian Streich che riesce a salvare tutti gli anni la squadra con praticamente pochissimi mezzi a disposizione. I giocatori che sono andati via da Friburgo hanno fatto fatica e questo sottolinea che è una realtà particolare, senza pressione e che sicuramente è diversa da un grande palcoscenico."