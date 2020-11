MN - Nosotti: "Sono stato un testimone del grande Milan. Ancelotti un amico, Allegri un uomo geniale"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, il giornalista Marco Nosotti ha parlato dei suoi ricordi legati al Milan. (CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE)

Quale è il ricordo più bello che la lega al Milan?

"Ce ne sono tanti. Ad esempio nel '93/94 ho seguito il Milan, una squadra ricca di grandi giocatori e capeggiata da grandi dirigenti come Galliani e Braida. E' stato bello capire come venivano costruite le vittorie con grandi idee di calcio. Ho seguito il Milan sia nei momenti positivi sia in quelli negativi, come ad Istanbul. Sono stato un testimone del grande Milan. Poi, nel corso degli anni, ho conosciuto anche diverse persone che sono diventate mie amiche, come il mio coetaneo e compaesano Ancelotti a cui voglio molto bene. Sono legato anche al Milan di Massimiliano Allegri, un uomo di calcio geniale e pragmatico. Rino Gattuso è un altro uomo incredibile. E' stato un campione in campo e campione del mondo con la nostra nazionale ma ha ricominciato dal basso per riconquistarsi tutto."