MN - Novellino su Piatek: "È in difficoltà perché non gli arrivano palloni importanti"

Intervistato da Milannews.it, Walter Novellino ha commentato così l'involuziobe di Piatek in questa stagione: "Ci sono delle difficoltà oggettive nel complesso, difficoltà di squadra. Piatek è uno che fa gol. È in difficoltà perché non gli arrivano palloni importanti. Il Milan continua - tra virgolette - a comprare, ma il giocatore che farà la differenza in tutto sarà Ibrahimovic. Però ha bisogno di tempo, in trentacinque minuti non può cambiare la squadra. Sono sicuro che con il suo carattere riuscirà a trascinare i compagni. Ibra è un lottatore, uno che vuole vincere. Darà una grande mano".