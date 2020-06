MN - Pacini su Depay: "Sarebbe un grande acquisto per il Milan, ma senza Champions..."

Nell'intervista a Milannews.it, Guillaume Maillard-Pacini, giornalista di Eurosport France, ha rilasciato queste parole su Depay, attaccante del Lione accostato anche al Milan: "Ha un anno di contratto e se non rinnova il Lione lo deve vendere per forza questa estate. Ha 26 anni, vuole giocare in palcoscenici importanti e quindi sta pensando seriamente di cambiare squadra. Il Milan, purtroppo, non giocherà la Champions il prossimo anno, dunque non so se sceglierebbe i rossoneri. Depay è un grande giocatore, è un leader, sarebbe perfetto per il Milan perchè è un trascinatore. Depay sarebbe un grande acquisto, lo vedrei bene in rossonero, ma senza Champions non credo che andrà al Milan".

