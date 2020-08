MN - Paganini: "Donnarumma vuole restare, il Milan ha intenzione di accelerare ma c'è il problema clausola"

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, ha parlato in esclusiva a MilanNews.it (qui l'intervista completa) della situazione relativa al rinnovo di Donnarumma: "Dopo il rinnovo di Ibra, a ruota ci sarà anche il discorso di Donnarumma, un altro pilastro del Milan, gestito ancora da Raiola. Il giocatore vuole chiaramente proseguire la sua avventura con il Milan, anche se al momento risulta ci siano problemi sulla clausola, essendo lui un portiere appetito dai grandi club. Il passo successivo alla firma di Ibra è andare a fare una trattativa per il possibile rinnovo di Donnarumma. Da parte del Milan c'è la volontà di accelerare, onde evitare che da qui al 5 ottobre ci possano essere dei colpi a sorpresa. Poi quando vai a trattare un rinnovo così importante rischi che i tempi si allunghino in maniera naturale, perché ci sono di mezzo tante situazioni, la clausola, i bonus, il piano di rafforzamento della squadra. Entrano in ballo anche altri fattori.