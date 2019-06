MN - Pagni: "Gazidis centrale nel raggiungimento dell'accordo tra Milan e UEFA"

Luca Pagni, intervistato da MilanNews.it, ha parlato così dell'importanza di Ivan Gazidis nel raggiungimento dell'accordo con la UEFA: "Lui ha sempre tenuto i rapporti. Spesso si imputa a Gazidis di non aver ancora portato sponsor ma non lo ha fatto perché, prima di tutto non è facile in queste condizioni trovarli. Il Milan ha ancora un nome importante ma non si può pretendere di trovare sponsor facilmente senza Champions League da sei anni. Gazidis ha capito gli errori dell’anno scorso, ha rifatto un gruppo dirigenziale, ha inserito Maldini utile per l’approdo di Boban, che era il numero due della FIFA, e ha dato il colpo definitivo per gli accordi con la UEFA che, comunque, sono stati tutti istruiti da Gazidis. La consegna dei documenti da parte di Gazidis un paio di settimane fa è stato il via libera definitivo. Non solo lui è di casa in UEFA ma è anche avvocato, ha studiato a Manchester in una delle facoltà più prestigiose di Inghilterra”.