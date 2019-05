MN - Parisi: "Prima di parlare del mercato del Milan bisognerà capire tre cose"

In merito al mercato del Milan, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Radio Monte Carlo Sport durante la trasmissione “Milan News”: "Prima di parlare di mercato bisognerà capire innanzitutto cosa farà l'anno prossimo il Milan, se giocherà o meno una coppa europea e se sì quale. Bisognerà vedere poi cosa dirà l'UEFA e anche chi sarà l'allenatore rossonero. In base a chi sarà, al modulo che userà e a che tipo di calcio vuole fare il club farà delle scelte. Il Milan ha giocatori che possono fare mercato, come Kessie, Suso e Calhanoglu, i quali avranno certamente degli estimatori. Anche Donnarumma e Romagnoli hanno mercato, ma cedere due come loro vorrebbe dire mettere in dubbio tutto il progetto del Milan".