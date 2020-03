MN - Passerini: "Ibrahimovic va convinto, Donnarumma e Romagnoli sono cresciuti con il Milan ma hanno ambizione di vincere"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato nello specifico del futuro di Ibrahimovic, Romagnoli e Donnarumma. Questa la domanda e la risposta:

Parliamone più nello specifico di Ibrahimovic, Romagnoli e Donnarumma.

"Questi tre hanno possibilità di andare altrove, ad eccezione di Ibra che ha un'età diversa e per cui vale un discorso a parte. Se sarà un estate normale questi giocatori avranno delle richieste. Ibrahimovic va convinto sul progetto: vuole sapere che tipo di squadra ci sarà la prossima stagione, altrimenti non farà parte della prossima rosa. E' stato molto chiaro in questi giorni. Donnarumma e Romagnoli, invece, sono due ragazzi cresciuti con il Milan, che però hanno la legittima ambizione di giocare su altri palcoscenici. Saranno partite da giocare molto complesse, soprattutto quella relativa a Gigio, perchè il contratto scade tra 15 mesi e ad oggi il Milan non ha un piano, perchè è impossibile averlo in questo momento a livello societario. Se mi chiedi un parere, il Milan dovrebbe fare tutto il possibile per trattenere i giocatori che fanno la differenza, incluso Ibra, anche a costo di sforare il tetto ingaggi".