MN - Passerini: "Leao ha colpi pazzeschi, è migliorato ma può fare ancora tanto"

La redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Carlos Passerini, importante firma de Il Corriere della Sera. Questi i pensieri del giornalista su Rafael Leao:

Tra i giocatori più cresciuti c'è sicuramente Leao. In quali aspetti lo vede maturato rispetto alla scorsa stagione?

"Il suo tempo di distrazione nel corso della partita è calato. Il vero problema di Leao è quello di non riuscire a restare concentrato per un'ora e mezza di partita. Leao ha colpi pazzeschi. Li ha sempre avuti ma quello che gli manca è la continuità durante una partita. Alle volte è come se si accontentasse di una giocata e poi uscisse dalla partita per alcuni attimi. E' migliorato molto ma può fare ancora tanto. E' un ragazzo giovanissimo e che ha tanto da imparare. La vicinanza con Ibrahimovic gli ha fatto molto bene e ha capito dove deve migliorare".