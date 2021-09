MN - Passerini su Maignan: "Non sta facendo rimpiangere Donnarumma, è un portiere più instintivo"

Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Maignan: "Sicuramente non sta facendo rimpiangere Donnarumma. È un po' più istintivo rispetto a lui: è un'idea di portiere diversa dal suo predecessore. C'è qualcosina su cui può ancora migliorare e i preparatori del Milan sono molto bravi in questo senso. Ha tutto per migliorare: il Milan è in buone mani per davvero".