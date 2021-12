MN - Passerini sulla Coppa d'Africa: "Bakayoko in teoria è perfetto per quel ruolo, Krunic è una soluzione"

Carlos Passerini, giornalista per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sulla Coppa d'Africa: "La Coppa d'Africa peserà per tutte le squadre che vi manderanno i propri tesserati. Per il Milan, sia Kessie che Bennacer hanno possibilità di andare fino in fondo e rischiano di saltare 40-45 giorni, considerando anche la quarantena da fare alla fine: è una mazzata, tenendo presente che, invece, Inzaghi non ne perderà neanche uno. Per questo motivo, forse, un centrocampista in più avrebbe fatto comodo... Bakayoko sta disputando una stagione molto al di sotto delle aspettative; doveva essere il candidato per coprire il buco in questo mese, ma sono un po' preoccupato".

Al fianco di Tonali, durante la Coppa d'Africa, chi schiererebbe tra Bakayoko e Krunic?

"Krunic è una soluzione, ma Bakayoko dal punto di vista teorico è perfetto per quel ruolo; è un giocatore che ha sempre avuto tanto talento, ma non è mai riuscito ad esprimerlo. Il Milan, comunque, non può permettersi molto esperimenti. Alla fine affidarsi al 'soldatino Krunic', che non si inventa nulla, significa portare sempre a casa la prestazione".