MN - Passerini: "Vittoria sulla Samp ha acceso qualcosa: la partita di ieri può indicare qualcosa"

Il giornalista del Corriere della Sera, Carlos Passerini, ai microfoni di MilanNews.it ha commentato così la vittoria del Milan di ieri contro la Sampdoria: "Dopo il passaggio del turno del Milan, se ieri dicevo 80/20 come percentuali in Supercoppa tra Juventus e Milan, oggi dico 70/30. Secondo me questa vittoria, per quanto arrivata anche in maniera fortunosa, dà un quid di entusiasmo in più al Milan rispetto a quanto poteva essere il giorno prima. In chiave Supercoppa è stata una bella dose d'energia. Se vogliamo guardare ai corsi e ricorsi storici, l'anno scorso la partita della svolta fu proprio in Coppa Italia nel derby. Il Milan in questo momento naviga a vista per molte ragioni, a volte affidarsi a questo tipo di riflessioni può essere d'aiuto. Il calcio è anche testa, a volte basta una partita per accendere qualcosa. Questa partita ha acceso qualcosa, più che la vittoria contro la SPAL all'ultima di campionato. La partita di ieri potrebbe indicare qualcosa secondo me".