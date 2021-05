MN - Pauluzzi: "Maignan-Milan, ottimo investimento dei rossoneri"

Intervistato da Milannews.it, Valentin Pauluzzi, corrispondente italiano per France Football e L'Equipe, ha commentato così l'arrivo al Milan di Mike Maignan per 13 milioni di euro più bonus: "E’ un prezzo giusto, neanche così contenuto perchè aveva soltanto un anno di contratto ancora. In prospettiva però può essere un gran investimento. L’unico dubbio che ho, guardando ai precedenti storici, è quello relativo al ruolo perchè il calcio francese sforna campioni su campioni in altri ruoli, raramente in porta. In Italia il solo Frey è stato all’altezza delle aspettative. Questo però non vuol dire niente perchè Maignan ha le qualità per fare bene e al Milan troverà altri francesi che lo potranno aiutare nell’inserimento come Kalulu e Theo Hernandez".

Clicca qui per leggere l'intervista completa!!!