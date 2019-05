MN - Piatek: "E' stato un momento difficile. Oggi era importante per la squadra, il primo tempo è stato difficile"

Krzysztof Piatek ha parlato in mix zone. Queste le dichiarazioni raccolte dall’inviato di MilanNews.it: “Si è stato un momento difficile per me perché non ho segnato per cinque o sei partite. Oggi era importante per la squadra, non solo per me, perché il primo tempo è stato molto difficile. Vediamo ciò che succederà questa sera, se la Juventus dovesse vincere saremmo in Champions”