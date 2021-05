MN - Piccinini su Pioli: "Spero che la società lo valuti al di là del risultato finale"

Sandro Piccinini, giornalista e opinionista, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sul futuro di Stefano Pioli: "Io sono un grande estimatore di Pioli. È tutto l'anno che dico che il Milan stesse andando oltre le proprie possibilità, ma proprio per questo si è creata un'illusione; quando tu crei un'illusione e poi rientri nella realtà di una possibile delusione è chiaro che non sia la stessa cosa. Sarebbe stato, per esempio, diverso se il Milan fosse partito male per poi trovarsi a giocarsi la Champions all'ultima giornata: ci sarebbe tutto un altro clima. Adesso se arrivi quinto sembra una delusione anche dal punto di vista del lavoro... Ma il lavoro rimane, non è che per un punto in più o in meno si può dire che il Milan abbia fatto bene o male. Giudico, dunque, positivamente il lavoro di Pioli sin da oggi e non solo da oggi a prescindere da come andrà domenica sera. Tutti sanno che i risultati siano importanti e che condizionino i giudizi, anche se non dovrebbe essere così. Spero che la società sappia valutare al di là del risultato finale, nonostante esso in qualche modo inciderà sulla prossima stagione: spero che Pioli sia in ogni caso l'allenatore del Milan".