MN - Pistoresi: "Milan squadra da scudetto, risultato importantissimo per noi"

Alessandro Pistoresi, allenatore dell'Empoli Femminile, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it dopo il successo sulle rossonere.

Sulla gara: "Eravamo coscienti che le ragazze stavano crescendo di partita in partita, per vincere una partita ci vogliono tante cose che vanno per il verso giusto. Abbiamo portato a casa un risultato molto importante che ci gratifica, adesso dobbiamo alzare un pochino l'asticella e non guardare indietro, guardando un pochino anche avanti con umiltà per toglierci qualche soddisfazione in più".

Sulle precedenti sfide: "Abbiamo fatto un'ottima partita con Juventus e Inter. Con la Roma il risultato c'è stato, il Sassuolo ci ha rimontato, abbiamo imparato la lezione e abbiamo portato a casa una vittoria importantissima per la classifica".

Sui gol di Prugna e di Guglielmo: "Una soddisfazione immensa, le ho buttate nella mischia giovanissime, vederle adesso alla soglia della Nazionale e fare una partita di questo genere col Milan..."

Sulla preparazione: "Abbiamo preparato la partita studiando le caratteristiche del Milan, siamo stati bene a leggere dove limitare la fonte di gioco, individuando le loro criticità".

Sul valore delle rossonere: "Il Milan è l'unica squadra che ha fermato la Juventus, è una squadra da scudetto".