MN - R. Galli (La Nazione): "Veretout non voleva andare in ritiro: era convinto che la cessione arrivasse prima della partenza per Moena"

Intervistato da MilanNews.it, il giornalista de La Nazione Riccardo Galli ha spiegato l'abbandono di Veretout del ritiro della Fiorentina: "Lui non voleva andare in ritiro, si era convinto che la sua cessione arrivasse prima della partenza per Moena. Era convinto che la Fiorentina avesse la possibilità di trattarlo soltanto con il Milan e che sarebbe arrivato un accordo in tempi abbastanza brevi. Il club viola gli ha detto che c'era anche la Roma e che l'avrebbero venduto ma al miglior prezzo. Prima del ritiro gli hanno detto che non erano vicini a chiudere e di partire insieme alla squadra. E' andato via subito dal ritiro perché la Fiorentina è stata pochi giorni a Moena per poi partire per la tournée negli Stati Uniti. Lui verosimilmente ha trovato un accordo con la società di interrompere il ritiro quando lo ha interrotto anche il resto della squadra che è volata negli USA. Lui è in attesa, probabilmente farà qualche allenamento a Firenze, è in attesa di essere ceduto. Non appena la Roma farà l'offerta definitiva la Fiorentina sceglierà e a breve lascerà la Fiorentina"