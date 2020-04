MN - Raimondi: "Il Milan non accetterà meno di 25 mln per Paquetà. Tonali? Ecco cosa gli può offrire il club rossonero"

Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset, ha rilasciato un'intervista a Milannews.it nella quale ha parlato così di Lucas Paquetà e di Sandro Tonali: "Paquetá piace a Benfica e Fiorentina, ma è chiaro che non ha avuto una grande stagione ed è quindi impensabile che possa arrivare l’offerta da 30 milioni di euro. Sicuramente il Milan non accetterà meno di 25 milioni, magari si potrà arrivare a quella cifra lì ed è chiaro che una parte potrebbe essere poi dirottata su Tonali. Sul centrocampista del Brescia c’è una forte concorrenza di Inter e Juve, ma il punto è un altro: cosa vuole fare Tonali? Andiamo verso un Europeo nel 2021, Inter e Juventus hanno grandi giocatori a centrocampo e difficilmente si affiderebbero ad un profilo così giovane per tutti i big match. Il Milan, puntando su un gruppo di giovani ed un allenatore come Rangnick, può offrire a Tonali un ruolo da grande protagonista e di conseguenza di andare da protagonista anche all’Europeo: questa sarebbe la carta vincente del Milan".