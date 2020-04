MN - Ramaccioni su Istanbul: "Giocammo un primo tempo straordinario. Quella parata di Dudek su Sheva..."

Silvano Ramaccioni, ex dirigente rossonero, in un'intervista ai microfoni di MilanNews.it (Qui l'intervista integrale), ha parlato della finale di Istanbul: "Direi che sarebbe troppo facile presupporlo. In quella partita resto convinto, come detto più volte, che fu esclusivamente l'invidia degli dei a costarci la vittoria in Champions League. Giocammo un primo tempo straordinario, che non lasciava presuppore nulla di quanto poi successe nei 6 minuti della ripresa. Ricordo ancora quella parata che Dudek fece su Shevchenko negli ultimi minuti dei supplementari. Pazzesca. Purtroppo è una cosa che è successa, io ricordo ancora gli ansolitici che ho preso quella notte dopo la partita, perchè non riuscivo a dormire e a darmi pace".