MN - Repice: "Cessioni? Dipenderanno da tanti fattori. Prima serve appianare la situazione con la UEFA"

In esclusiva a MilanNews.it, il giornalista Francesco Repice ha parlato così del capitolo cessioni: "Dipende dalle finanze che si hanno a disposizione e dagli investimenti che si vogliono fare. Io credo che, innanzitutto, servirà appianare certe situazioni. Il Milan con la UEFA ha un rapporto controverso e conflittuale, prima deve sistemare queste cose. Immagino ci saranno cessioni, ma indicarle da qui è impossibile. Bisogna capire chi compra, come compra, a quanto compra il Milan e soprattutto cosa vuole comprare. Purtroppo, quando ci sono questi contenziosi finanziari non si ha il coltello dalla parte del manico. Ora è complicato, ma il Milan è in buone mani con Maldini e Boban. C’è chi le bandiere se le tiene e chi le manda via”