MN - Roma chiaro: "Maignan mancherà: ha doti eccezionali, ma Tatarusanu e Mirante sono affidabili"

Flavio Roma, ex portiere del Milan, si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) ai microfoni di MilanNews.it sulle qualità di Maignan: "Stiamo parlando del portiere titolare: Maignan ha qualità eccezionali nel gioco e a livello caratteriale. Sicuramente questo mancherà, perché né Tatarusanu né Mirante hanno piedi dello stesso livello. È logico che peserà - speriamo non in termini di punti - l'assenza di Maignan, ma Tatarusanu e Mirante saranno affidabili per il tempo in cui saranno chiamati in causa".