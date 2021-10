MN - Roma spiega: "Quando un vice deve sostituire il titolare è pronto perché è sempre nel gruppo"

Flavio Roma, ex portiere del Milan, si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) ai microfoni di MilanNews.it sulla carica mentale che un secondo portiere sente al momento di sostituire il titolare: "Sei pronto, mentalmente sei pronto perché sei nel gruppo, sei sempre attivo, vicino alla squadra, allo spogliatoio e a quello che succede. Si può avere dubbi sulla grande inattività che ti può dare qualche pensiero in più, ma credo che portiere esperti come Tatarusanu e Mirante non avranno problemi a ritrovarla velocemente. Visti dalla televisione è difficile giudicare, ma se si ha Mirante al 100%... Probabilmente Pioli si affiderà inizialmente a Tatarusanu che è nel gruppo da tempo".