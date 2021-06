MN - Roma su Maignan: "Atleticamente e caratterialmente fortissimo. A 16 anni lo avevano già notato"

Flavio Roma, ex portiere del Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sull'arrivo di Maignan al Milan: "Ne sento parlare già da diversi anni. A Monaco c'era un tecnico che lo aveva allenato nel settore giovanile del PSG e già ci diceva: 'Guardate che questo ragazzo è fortissimo, è il più forte che c'è in Francia'. E poi al Lille si è confermato sul campo. Era già un ragazzo dalle grandi doti notato sin da piccolo dagli addetti ai lavori. Pregi? Ognuno ha le sue caratteristiche. Maignan atleticamente è fortissimo, ma è soprattutto caratterialmente che è forte; ho visto qualche battuta sui giornali che ricorda qualche episodio con Ibrahimovic, però quello è indice di personalità. Per essere un grande portiere, al di fuori del fatto che debba essere forte, bisogna avere personalità, che non vuol dire fare il gradasso in campo, ma trasmettere serenità e fiducia alla squadra sia in partita che nello spogliatoio".