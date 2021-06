MN - Roma su Tonali: "Qualità indubbie, ma dopo un anno di transizione è finito l''aspettiamolo'"

Flavio Roma, ex portiere del Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it su Tonali: "Tonali è passato in un paio di anni dal Brescia al Milan. Ha avuto un impatto difficile, ma le qualità del giocatore non si discutono; è forte e verrà fuori in tutto il suo talento. Se il Milan prende Bakayoko o altre alternative, sicuramente, devi darti da fare: l'asticella è molto alta e anche per Tonali, dopo un anno di transizione, è finito 'l'aspettiamolo'".