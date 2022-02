MN - Rossi ricorda Salernitana-Milan del 1998: "Emozioni incredibili"

Delio Rossi, ex allenatore tra le altre anche della Salernitana, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sul precedente con i granata e i rossoneri del 1998: “Spettacolari. Una data storica, la Salernitana affrontava in Serie A una squadra come il Milan che poi vinse il campionato in quella stagione. Perdemmo 1-2 ma le emozioni furono incredibile”.

Le sconfitte di misura contro il Milan all’andata e al ritorno in quella stagione incisero nella retrocessione?

“Anche a San Siro perdemmo 3-2 ma non demeritammo in nessuna delle due circostanze. Retrocedemmo con tanti punti ma in quelle partite vendemmo cara la pelle”.