MN - Scaramuzzino su Florenzi: "Aspetto di conoscere la posizione che Pioli disegnerà per lui"

Giovanni Scaramuzzino, giornalista e radiocronista spesso al seguito del Milan per "Tutto il calcio minuto per minuto", si è così espresso in un'intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it su Florenzi: "È un giocatore duttile, che fa comodo a qualsiasi tipo di squadra e si tratta di un rientro importante nel campionato italiano. Ruolo? Potrà avere dei compiti offensivi che esaltino le punte, ma aspetto di conoscere con curiosità la posizione che disegnerà per lui Pioli".