MN - Scaroni: "Demolizione San Siro? "sentiremo l'opinione e di chi va allo stadio e dei cittadini"

In merito alla demolizione di San Siro, Paolo Scaroni ha dichiarato in conferenza stampa: "San Siro demolito? Noi sicuramente sentiremo l'opinione degli abbonati e di chi va allo stadio, dei cittadini e di chi abita nella zona, vogliamo avere delle risposte da loro. Per loro lo stadio è casa, la loro opinione è rilevante".