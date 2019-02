MN - Scaroni: "Progetto stadio insieme all'Inter, sono convinto che avremo il miglior impianto del mondo"

In merito al progetto stadio, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha dichiarato oggi in conferenza stampa: "A San Siro dobbiamo fare tante cose. Abbiamo lanciato progetto insieme all'Inter, l’inversione a U che ha fatto il Milan di andare insieme all’Inter è una mia idea, mi prendo io il merito. A differenza di Roma, dove laziali e romanisti si odiano, a Milano non è così. Se l'Inter gioca in Champions, tifo per i nerazzurri. A Milano non c'è questa antitesi per fortuna. Ci siamo lanciati nel progetto stadio, in cui credo moltissimo e sono convinto che avremo il miglior stadio del mondo".