MN - Serafini: “La campagna di mercato del Milan è sempre stata concordata tra dirigenza e Giampaolo”

Il Milan ha riscattato la sconfitta all'esordio in Serie A battendo ieri l'Udinese grazie ad una rete in apertura di Hakan Calhangoglu. Per approfondire il momento rossonero e le scelte di Marco Giampaolo la redazione di MilanNews.it ha intervistato il giornalista Luca Serafini, queste le sue parole sul mercato rossonero: "Il mercato del Milan non è chiuso, perché se lo ha detto Maldini vuol dire che cercheranno di fare qualcosa. I discorsi sono molto avanzati su più tavoli. Io sono abbastanza d'accordo sulla strategia che se tu offri una certa cifra oltre non vai, è stato così per Veretout, Torreira, Sensi ed è così per Correa. il Milan lo valuta una cifre, l'Atletico un'altra, grazie e arrivederci. Anche perché Correa è un giocatore tutto da consacrare, che poi abbia delle qualità non ho dubbi perché le referenze arrivano da più parti, ma il rendimento delle ultime stagioni non giustificherebbe questo accanimento. Tutta la campagna acquisti del Milan è stata concordata tra dirigenza e allenatore e si vede che hanno visto in Correa ciò che manca in questo Milan".