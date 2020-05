MN - Serafini: "Maldini? Situazione delicata, a febbraio ha bocciato Rangnick"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Luca Serafini ha parlato della posizione di Paolo Maldini al Milan (Qui l'intervista completa): “Anche qui non si può mai sapere. A febbraio Maldini aveva bocciato Rangnick in modo abbastanza netto, ma chi lo dice che nel frattempo non possa aver cambiato idea? Il nome Maldini rappresenta comunque 70 anni di storia del Milan, è una situazione delicata. Magari potrà rimanere ma in un altro ruolo, l’importante è che ci sia chiarezza sulle mansioni. All’inizio di tutto bisogna dirsi il classico “patti chiari, amicizia lunga”, delineare da subito i ruoli in modo da non creare confusione".