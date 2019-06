MN - Serena: "Cutrone e Silva giocatori diversi. Il portoghese è più tecnico ma Patrick è un lottatore"

Patrick Cutrone potrebbe lasciare il Milan, in caso si offerta ritenuta adeguata, mentre Andrè Silva tornerà in rossonero. Del compagno ideale per Piatek, ha parlato Aldo Serena nell'intervista esclusiva rilasciata a MilanNews.it: "Sono due giocatori diversi e giovani. Silva è più tecnico, collabora con più efficacia e precisione in fase di costruzione. Cutrone è un lottatore, che si dedica nei novanta minuti, dando tutto sé stesso in fase di non possesso pressando più di Silva. Giampaolo di solito quando fa gli undici poco spesso cambia”.