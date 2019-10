MN - Serena: "Maldini è una persona sincera, il suo un messaggio mirato"

Intervistato dalla redazione di MilanNews.it, Aldo Serena ha commentato così le dichiarazioni di Paolo Maldini. Il dirigente rossonero pochi giorni fa ha affermato di non voler aspettare altri 10 anni per tornare a vincere: "Su Maldini io non ho dubbi, è una persona sincera. È una garanzia di limpidezza, credo che quello di Paolo sia stato un messaggio abbastanza preciso e mirato alla proprietà, chiedendo loro di vedere un segnale già a gennaio o nella prossima estate: costruire una squadra di un certo livello che non sia costituita solamente da giocatori giovani buttati allo sbaraglio".