MN - Strasser: "Il Milan da anni non aveva questi risultati, Pioli è un grande allenatore"

Contattato dalla redazione di MilanNews.it, l'ex centrocampista rossonero Rodney Strasser ha speso belle parole per il tecnico del Milan Stefano Pioli:

Stefano Pioli è l’allenatore adatto per aprire un ciclo con il Milan?

“Sì, perché ho visto come gira la squadra. Da molti anni il Milan non aveva questi risultati e non si trovava così in alto in classifica a questo punto della stagione. Dico che Pioli è un grande allenatore e gli auguro di fare bene”.