MN - Tecca: "Kessie? Il Milan fa bene, non bisogna abbassarsi a richieste sproporzionate"

Massimo Tecca, giornalista di Sky, ha parlato così di Franck Kessie e del suo futuro ai microfoni di Milannews.it: "I segnali non sono incoraggianti e la situazione andrebbe risolta. In ogni caso il Milan fa bene, così come accaduto con Donnarumma e Calhanoglu non bisogna abbassarsi a richieste sproporzionate".