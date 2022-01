MN - Verso Milan-Juve, Bergonzi: "Andrei su Orsato. Dopo il goal di Muntari..."

Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A e internazionale, si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) ai microfoni di MilanNews.it sul possibile arbitro di Milan-Juve: "Sicuramente un arbitro esperto internazionale. In questo momento mando Orsato e non mi sbaglio... Magari era già stato designato lui prima dei fatti di ieri, anche perché Doveri ha già arbitrato la Supercoppa con in campo la Juventus".

Cosa passerà nella testa dell'arbitro di Milan-Juve dopo i fatti di ieri?

"Mi è capitato di arbitrare Napoli-Inter il giorno dopo del famoso Milan-Juve di Muntari. Sai il peso che hai sulle spalle, sai l'importanza della partita, sai le tue responsabilità, ma per sopportare tutto questo devi essere molto esperto, devi essere conosciuto dalle due squadre e apprezzato come arbitro e come uomo. A quel punto tu cerchi di dirigere nel modo più sereno possibile, anche perché sai che ogni tua decisione sarà accettata. Mi ricordo che quel Napoli-Inter andò benissimo, ma fu una partita molto pesante...".