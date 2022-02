MN - Vierchwood: "Contro l'Udinese non sarà una partita comoda ma il Milan deve vincere"

Pietro Vierchwood, ex giocatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it parlando anche della prossima sfida in programma contro l'Udinese: “Non ci sono tanti discorsi da fare. A San Siro, contro l’Udinese, il Milan deve vincere. Non sarà una partita comoda ma con la concentrazione giusta credo che i tre punti siano alla portata. Il voler vincere parte soprattutto dalla testa”.