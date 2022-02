MN - Virdis su Leao: "Da giocatorino da 10 minuti è passato ad avere tanta continuità"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Pietro Paolo Virdis, ex giocatore del Milan e dell'Udinese, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Leao: "Ha avuto una crescita esponenziale: da giocatorino che regalava 10 minuti di breeze e poi si assentava dalla partita è passato ad avere tanta continuità. Henry? Come caratteristiche ci siamo, ma deve crescere ancora molto. Io glielo auguro...!".