MN - Virdis su Rebic: "Lo amo. Su 10 partite te ne fa 7 fantastiche, ma..."

Pietro Paolo Virdis, ex giocatore del Milan e dell'Udinese, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Milan-Udinese: "Domani mi aspetto una bella gara. L'Udinese è sempre molto aggressiva e compatta, ma il Milan ha il gioco di squadra e i singoli che possono risolverla da un momento all'altro. Mi aspetto delle belle giocate individuali e... speriamo di vincerla!".

...e se la risolvesse Rebic?

"Rebic è un giocatore fantastico, io lo amo molto. Su 10 partite te ne fa 7 fantastiche, per me può risolvere qualunque cosa sia da titolare che a gara in corso...".