MN - Virdis sulla lotta Scudetto: "Milan, Inter e Napoli sono alla pari"

© foto di DANIELE MASCOLO

Pietro Paolo Virdis, ex giocatore del Milan e dell'Udinese, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sulla lotta Scudetto: "Milan, Inter e Napoli sono alla pari: hanno grandi pregi e grandi difetti. I rossoneri ogni tanto si deconcentrano, servirà una crescita ulteriore dal punto di vista della mentalità".