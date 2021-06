MN - Zapelloni: "Il Milan deve puntare allo Scudetto. Se non si sogna l'estate..."

Il giornalista Umberto Zapelloni ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e si è così espresso sulle ambizioni del Milan per la prossima stagione: "Con l'Inter che non si sa che mercato farà, con la Juve e il Napoli che ripartono, il Milan deve partire per puntare allo Scudetto... basterà fare qualche punto più in casa. Se non si sogna l'estate, quando si sogna?!