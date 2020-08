MN - Zapelloni: "Maldini ha dimostrato di avere l'occhio giusto nonostante la poca esperienza"

L'ex vicedirettore della Gazzetta dello Sport Umberto Zapelloni, contattato da MilanNews.it, ha parlato così dell'operato di Maldini da dirigente:

Quale può essere, sin qui, il bilancio del lavoro di Maldini da dirigente e dove può migliorare?

“Sicuramente Maldini ha dimostrato di avere l’occhio giusto nonostante la poca esperienza. Ha dimostrato di capire le qualità di Bennacer e Theo. Su Krunic c’è qualche riserva ma al tempo stesso Paolo è stato fondamentale per convincere Ibrahimovic a tornare. Sarebbe stato grave perderlo. Sicuramente ha bisogno ancora di crescere, di imparare con l’esperienza ma ha dimostrato al tempo stesso di non saper perdere la pazienza nonostante le voci che lo volevano lontano dal Milan. Paolo è riuscito a mantenere la tranquillità e credo che per i rossoneri e per lui sia importante restare insieme. Paolo deve continuare a studiare e a migliorarsi e Marotta, in questo senso, lo dimostra."