MN - Zapelloni: "Paquetà mi ha deluso, unico che non è riuscito a fare il salto di qualità"

Umberto Zapelloni, intervistato in esclusiva da MilanNews.it (QUI l'articolo completo), ha indicato il rossonero che più lo ha deluso, scegliendo anche le cosiddette sorprese: “Sicuramente mi ha deluso Paquetà perché è l’unico che non è riuscito a fare il salto di qualità e a diventare quello che un po’ tutti si aspettavano. Kessiè invece mi ha colpito in maniera positiva, ha fatto un salto di qualità enorme. Ha portato quantità e qualità a tutta la squadra e nell’ultima parte della stagione ha fatto la differenza. Calhanoglu, invece, ha confermato le buone sensazioni e ha fatto vedere di che pasta è fatto."